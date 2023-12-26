По мнению экспертов The Economist инфляцию разгоняют резко возросшие расходы госсектора. Правда, основной вывод о растущей российской инфляции издание сделало на основе анализа роста цен в московском отеле the Carlton.
Инфляция в секторе услуг исключительно высока. Стоимость ночи в московском отеле Ritz-Carlton, который теперь называется the Carlton после ухода его западных покровителей, выросла примерно с 225 долларов до вторжения до 500 долларов. Подобные примеры свидетельствуют о том, что причина инфляции является внутренней, — пишет издание.
По мнению авторов материала, остановить инфляцию сможет только повышений ключевой ставки, восстановление цен на нефть и жесткий контроль за движением капитала.
Напомним, сегодня ЦБ повысит ключевую ставку, так считают аналитики.
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