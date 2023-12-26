Минфин РФ может получить доступ к нераскрываемой компаниями информации

Минфин получит доступ к конфиденциальной информации компаний в соответствии с новым законом, принятым Госдумой, сообщает Интерфакс.
Соответствующие поправки были внесены в законопроект. Изменения вносятся в закон об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг и о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации.
Сейчас право на получение по мотивированному запросу закрытой от публикации информации эмитентов есть у Счетной палаты. Теперь Минфин сможет получать мотивированный запросом отчетность компаний, которая ранее была недоступна для государственных органов.
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