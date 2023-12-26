Минфин США внес в санкционный список Экспобанк

США расширили антироссийский санкционный список. Ввели санкции против десятков физических и юридических лиц РФ. В том числе и российский Экспобанк.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США внесло в санкционный список российский Экспобанк, пишут «Известия».

«Решение OFAC (управления по контролю за иностранными активами минфина США. — Ред.) никак не повлияет на деятельность банка. У нас было время подготовиться и предпринять все действия для комфортной и удобной работы клиентов», — отметили в Экспобанке.

В финансовой организации добавили, что средства клиентов находятся под надежной защитой, все выпущенные Экспобанком карты продолжают действовать на территории России, в том числе карты Visa и Mastercard, чей срок действия продлен до конца 2030-го. Кроме того, россиянам остаются доступны валютные переводы в дружественные страны.