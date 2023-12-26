Банки

Минфин США внес в санкционный список Экспобанк

США расширили антироссийский санкционный список. Ввели санкции против десятков физических и юридических лиц РФ. В том числе и российский Экспобанк.
19

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США внесло в санкционный список российский Экспобанк, пишут «Известия».

«Решение OFAC (управления по контролю за иностранными активами минфина США. — Ред.) никак не повлияет на деятельность банка. У нас было время подготовиться и предпринять все действия для комфортной и удобной работы клиентов», — отметили в Экспобанке.

В финансовой организации добавили, что средства клиентов находятся под надежной защитой, все выпущенные Экспобанком карты продолжают действовать на территории России, в том числе карты Visa и Mastercard, чей срок действия продлен до конца 2030-го. Кроме того, россиянам остаются доступны валютные переводы в дружественные страны.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип mizeri
    mizeri
    Онлайн-курсы для бухгалтеров

    Как вернуть деньги за онлайн-обучение. Надо ли и когда вам их не отдадут

    Всем привет. На связи главред «Клерка». Давайте поговорим об онлайн-обучении. Никто уже не хочет ходить на курсы, а хочет, чтобы курсы ходили к нему. При этом разобраться в качестве обучения до того, как начнешь учиться, бывает сложно. Что делать, если вы решили вернуть деньги за курс?

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    15
    Отпуска

    Когда работодатель может не согласовывать с профсоюзом график отпусков

    Если в профсоюзе состоят меньше половины сотрудников, то с ним не нужно согласовывать локальные нормативные акты, в том числе и график отпусков.

    8

    Мероприятия

     Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
    Банки

    Минфин США внес в санкционный список Экспобанк

    США расширили антироссийский санкционный список. Ввели санкции против десятков физических и юридических лиц РФ. В том числе и российский Экспобанк.

    18
    Бесплатно с Медосмотры

    Нужно ли главбуху проходить медосмотр. Мини-курс

    Разберем, обязан ли главбух компании проходить периодический медосмотр и на каком основании?

    Нужно ли главбуху проходить медосмотр. Мини-курс
    16
    Обзоры для бухгалтера

    ⛔За что бизнес оштрафуют в 2024 году. Обзор лучших чек-листов, гайдов и важных изменений в штрафах

    Мы собрали для вас обзор материалов, которые будут полезны бухгалтеру, руководителю и ИП. Понимание масштабов ответственности отрезвит тех, кто обычно надеется на авось. Какие штрафы и за какие нарушения грозят бизнесу в 2024 году, на что обратить внимание, готовые решения — в нашем обзоре.

    67
    Законопроекты

    Минфин РФ может получить доступ к нераскрываемой компаниями информации

    Госдума приняла в третьем чтении закон, который позволяет Минфину РФ по мотивированному запросу получать отчетность компаний, закрытую от публикации из-за санкционных угроз, но предоставляемую регулятором.

    22
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Криптовалюта

    Операции с криптовалютами и криптообменники на территории Сербии. Особенности законодательства в 2023-2024 году

    В этой статье мы рассмотрим особенности законодательства Сербии, в частности, Закон «О цифровых активах», который вступил в силу в конце 2020 года, и рассмотрим, какие возможности и ограничения он предоставляет инвесторам и предпринимателям.

    Операции с криптовалютами и криптообменники на территории Сербии. Особенности законодательства в 2023-2024 году
    12

    Записи вебинаров

    702
    Новые видео от экспертов каждый день
    КИК

    Владельцам контролируемых иностранных компаний продлят льготы по НДФЛ

    Бизнесмены, которые не успели переоформить на себя российские активы под управлением КИК, будут иметь право на налоговую льготу в 2024 году.

    25
    Обзоры для бухгалтера

    Кто платит штраф, если представитель не сдал отчетность, как отразить годовую премию в учете и узнать свой стаж. Дайджест Разборов

    Знаете ли вы, что каждый пятый сотрудник в этом году получит новогоднюю премию? А как правильно оформить премию, чтобы включить её в расходы? На эту тему уже готов подробный разбор от редакции «Клерка». Читайте дайджест и будьте в курсе!

    12
    Налоговые льготы по налогу на прибыль

    Tesla получила налоговые льготы в $153 млн на строительство завода

    Правительство Мексики предоставило американской компании Tesla налоговые льготы на сумму $153 млн для строительства завода на территории страны.

    30
    Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
    Первая Экспертная Бухгалтерия
    Право

    Договор вместо адвоката: как составить, чтобы легко отстоять свои интересы в суде

    Вместе с Павлом Патрикеевым, юридическим консультантом «Первой Экспертной Бухгалтерии» и ведущим юристом компании «Патрикеев и партнеры», разобрали ключевые условия договора, которые значительно упростят вашу работу с поставщиком и станут достаточным фундаментом для выстраивания линии защиты в суде при наличии споров.

    Договор вместо адвоката: как составить, чтобы легко отстоять свои интересы в суде
    33
    План счетов

    Счет 10 в бухучете: субсчета и проводки

    Материальные затраты присутствуют в деятельности почти каждой организации. При этом необходимо правильно отражать в бухучете информацию о материалах. В статье приведены порядок учета активов, проводки и документы для оформления операций.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    1
    20,8 тыс.
    Обзоры для бухгалтера

    🌼 Бухгалтеры будут по-новому заполнять форму 6-НДФЛ и книгу учета доходов по УСН. Топ новостей за неделю

    Мы собрали для вас самые важные новости уходящей недели, которые вы могли пропустить.

    85
    Проверки

    Мораторий на проверки будет действовать весь 2024 год

    Правительство продлило мораторий на плановые проверки бизнеса до конца 2024 года.

    137
    Экономика России

    Набиуллина: рост ключевой ставки близок к завершению

    Банк России будет принимать решения о размере ключевой ставки исходя из динамики инфляции.

    67
    Бесплатно с НДС

    Изменения по НДС в общепите-2024: как будут считать сотрудников для льготы

    Теперь надо не пересчитывать сотрудников «по головам» в разделе 3 РСВ, а ориентироваться на среднесписочную численность. Чем меньше показатель численности, тем выше средняя зарплата и выше шансы на льготу по НДС.

    Изменения по НДС в общепите-2024: как будут считать сотрудников для льготы
    38
    Экономика России

    В 2024 году создадут реестр национальной промышленной продукции

    Отечественная промышленная продукция будет выпускаться с логотипом ГИСП и с цифровым паспортом. Для таких товаров Минпромторг создаст новый реестр.

    5
    101
    6-НДФЛ

    НДФЛ по сроку уплаты, приходящемуся на апрель, попадает в 6-НДФЛ за 1 квартал: таблица

    Для раздела 1 формы 6-НДФЛ в 2024 году имеет значение дата удержания налога. Если она в границах квартала, то и налог входит в 6-НДФЛ за этот квартал. И не важно, что сам срок уплаты находится за границами этого квартала.

    4
    2,3 тыс.
    Маркетинг

    Какие приемы и инструменты e-commerce будут в тренде в 2024 году

    Чтобы обогнать конкурентов, увеличить продажи и количество лояльных покупателей, бизнесменам и маркетологам нужно следить за тенденциями развития электронной коммерции. Мы подготовили обзор примемов и инструментов на 2024 год, которые смогут вдохновить совершить апгрейд бизнеса.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    36
    Банки

    У «Тинькофф» появился первый в стране сервис мобильных банковских ячеек

    Премиальные клиентам больше не придется подстраиваться под часы работы операционного отделения, а также самому перевозить ценности по городу. Достаточно оформить заявку онлайн, и инкассатор привезет банковскую ячейку в любое удобное место.

    64