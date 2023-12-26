Страхование жизни можно сочетать с инвестиционным доходом в одном договоре

В долевом страховании жизни будут сочетаться классическое страхование жизни клиента и управление его вложениями в ПИФ.

Госдума в третьем чтении приняла закон о долевом страховании жизни (ДСЖ) — новом инструменте для долгосрочных инвестиций.

Договоры ДСЖ будет можно заключать с 1 января 2025 года, когда нормы закона вступят в силу. В документе будет указано, какая доля от внесенных клиентом средств пойдет на инвестиции, а какая приходится на страхование жизни.

Паи ПИФ, в которые вложены средства по договору ДСЖ, будут находиться в собственности клиента, что защитит его от возможного банкротства как страховщика, так и управляющей компании, — сказано на сайте Центробанка.

Распоряжаться активами будет управляющая компания или сам страховщик, если у него будет необходимая лицензия. Права пайщиков ПИФ защищает закон об инвестиционных фондах.