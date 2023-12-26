⚡ Пени по налогам и взносам резко вырастут

Совет директоров ЦБ с 15 декабря 2023 года повысил ключевую ставку — с 15 до 16 процентов годовых. Решение приняли, чтобы ограничить риски для ценовой стабильности.

ЦБ повысил ключевую ставку до 16% годовых, а это значит, что пени по налогам и взносам тоже вырастут.

Из-за увеличения ключевой ставки налоговики будут начислять больше пеней на недоимку. Ведь пени рассчитывают исходя из 1/300 ключевой ставки за каждый день просрочки (ст. 75 НК).

❗️В договоре с контрагентами также фигурирует ставка рефинансирования в случае возникновения просрочки в исполнении обязательств.

Также увеличатся и компенсации работникам за задержку зарплаты. Напомним, компенсацию считают по 1/150 ключевой ставки за каждый день задержки денег (ст. 236 ТК).