Налоги, взносы, пошлины

⚡ Пени по налогам и взносам резко вырастут

Совет директоров ЦБ с 15 декабря 2023 года повысил ключевую ставку — с 15 до 16 процентов годовых. Решение приняли, чтобы ограничить риски для ценовой стабильности.
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ЦБ повысил ключевую ставку до 16% годовых, а это значит, что пени по налогам и взносам тоже вырастут.

Из-за увеличения ключевой ставки налоговики будут начислять больше пеней на недоимку. Ведь пени рассчитывают исходя из 1/300 ключевой ставки за каждый день просрочки (ст. 75 НК).

❗️В договоре с контрагентами также фигурирует ставка рефинансирования в случае возникновения просрочки в исполнении обязательств.

Также увеличатся и компенсации работникам за задержку зарплаты. Напомним, компенсацию считают по 1/150 ключевой ставки за каждый день задержки денег (ст. 236 ТК).

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Налоги, взносы, пошлины

    ⚡ Пени по налогам и взносам резко вырастут

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