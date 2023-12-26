Микрофинансовые компании дробят займы, чтобы уйти от ограничений ЦБ

Клиентам предлагают оформить несколько небольших займов до 10 тысяч рублей вместо одного крупного кредита. Так МФО обходят лимиты Центробанка.

Микрофинансовые организации (МФО) начали дробить займы клиентов, чтобы не попасть под ограничения Центробанка. Об этом пишут «Известия».

Вместо одного договора на крупный заем компании оформляют несколько небольших ссуд до 10 тыс. рублей. В ноябре 2023 года доля таких займов составила 64,9%.

В 2023 году Центробанк ввел новые лимиты по необеспеченным кредитам, что напрямую повлияло на деятельность МФО. Решение было принято, чтобы ограничить рост закредитованности заемщиков с высокой долговой нагрузкой.

Займы до 10 тыс. рублей составляют существенную часть выдач: в этом году в количественном выражении их доля составила 67%, в денежном — 36%, — рассказали в группе компаний Eqvanta.

В компании «МигКредит» показатель небольших займов вырос на 20 п.п., а в МФК «Займер» по итогам ноября 2023 такие выдачи превысили 60% от общего числа выданных микрокредитов.