«Сбер» повысил ставки по вкладам до 16%

После увеличения ключевой ставки ЦБ клиенты банка смогут больше заработать на депозитах.

С 15 декабря Сбербанк увеличил ставки по вкладам линейки «Лучший %». Теперь максимальная ставка составит 16% годовых при открытии счета на шесть месяцев. Об этом сказано на сайте банка.

Сейчас отличный момент, чтобы открыть вклад с хорошей доходностью, построить планы на предстоящий год и быстрее накопить средства для их воплощения в жизнь, — сказал первый заместитель председателя правления «Сбера» Кирилл Царев.

Доходность выросла по вкладам «Накопительный счет Лидер» до 15% годовых, а также по продуктам «Ежедневный %» и «Накопительный счет Премьер» до 14%.

Недавно мы писали, что Центробанк поднял ключевую ставку до 16% годовых.