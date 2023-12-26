Программа субсидирования найма будет работать до конца 2024 года

Работодатели смогут получить до шести МРОТ за трудоустройство лиц с инвалидностью.

Правительство продлило программу субсидирования найма до конца 2024 года. Об этом сказано на сайте кабмина.

Работодатели продолжат получать государственную поддержку за трудоустройство в размере трех минимальных размеров оплаты труда (МРОТ).

За предоставление рабочих мест инвалидам увеличили размер компенсаций до шести МРОТ.

Благодаря этому решению больше наших граждан будет трудоустраиваться и меньше предприятий станут испытывать нехватку нужных им кадров, — сказал премьер-министр Михаил Мишустин.

В программе смогут участвовать организации из новых регионов, индивидуальные предприниматели с инвалидностью, компании, учредителями которых являются инвалиды, а также общероссийские общественные организации инвалидов.

Для получения господдержки работодателю нужно обратиться в центр занятости для подбора специалистов или зарегистрироваться на портале «Работа России». После чего нужно написать заявление на выплату субсидий в Фонд пенсионного и социального страхования.