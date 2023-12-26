Мораторий на проверки будет действовать весь 2024 год

Правительство продлило мораторий на плановые проверки бизнеса до конца 2024 года.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении действующего моратория на проверки бизнеса до конца 2024 года. Об этом сказано на сайте правительства.

Мораторий позволил почти в пять раз снизить количество проверок по сравнению с 2019 годом.

Проверять будут только объекты, отнесенные к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, в случае угрозы жизни и здоровью граждан, безопасности страны, а также на основании индикаторов риска нарушения обязательных требований.

Бизнес смог больше ресурсов направить на выполнение своих текущих задач, а также на расширение проектов и освоение новых рынков сбыта, — сказал Михаил Мишустин.

В плане проверок на 2023 год было около 93 тыс. мероприятий, что в четыре раза меньше, чем в 2022 году. Контроль заменили профилактические визиты, которые позволяют бизнесу своевременно устранять нарушения без штрафных санкций.