Формальная причина — в получении выгоды или поддержке Правительства России путем ведения бизнеса в стратегически значимом секторе, а именно в финансовом.

Великобритания ввела санкции в отношении «Новикомбанка» и запрет на корреспондентские отношения и платежи ещё с 24:

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Санкции «Новикомбанка» подразумевают замораживание активов, санкции в отношении трастовых услуг, запрет на корреспондентские банковские отношения и обработку платежей. Формальная причина — в получении выгоды или поддержке Правительства России путем ведения бизнеса в стратегически значимом секторе, а именно в финансовом.

Это опорный банк российской промышленности и госкорпорации «Ростех».