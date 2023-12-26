Великобритания ввела санкции в отношении «Новикомбанка» и запрет на корреспондентские отношения и платежи ещё с 24

Формальная причина — в получении выгоды или поддержке Правительства России путем ведения бизнеса в стратегически значимом секторе, а именно в финансовом.
21

Великобритания ввела санкции в отношении «Новикомбанка» и запрет на корреспондентские отношения и платежи ещё с 24:

  1. Альфа-Банк

  2. Банк международных расчетов

  3. Банк «Санкт-Петербург»

  4. ВБРР

  5. ВТБ

  6. ВЭБ

  7. Газпромбанк

  8. Генбанк

  9. Дом РФ

  10. «Зенит»

  11. Индустриально-сберегательный банк

  12. Металлинвестбанк

  13. МИнБанк

  14. МКБ

  15. МТС-Банк

  16. «Открытие»

  17. ПСБ

  18. Росбанк

  19. Россельхозбанк

  20. СМП-Банк

  21. «Тинькофф Банк»

  22. УБРиР

  23. «Уралсиб»

  24. Черноморский банк реконструкции и развития

Санкции «Новикомбанка» подразумевают замораживание активов, санкции в отношении трастовых услуг, запрет на корреспондентские банковские отношения и обработку платежей. Формальная причина — в получении выгоды или поддержке Правительства России путем ведения бизнеса в стратегически значимом секторе, а именно в финансовом.

Это опорный банк российской промышленности и госкорпорации «Ростех».

Комментарии

1
  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    1 час

    Борис МальцевфаундерКлерк

    Кажется, что всем уже пофиг 

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .

Великобритания ввела санкции в отношении «Новикомбанка» и запрет на корреспондентские отношения и платежи ещё с 24

Формальная причина — в получении выгоды или поддержке Правительства России путем ведения бизнеса в стратегически значимом секторе, а именно в финансовом.

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