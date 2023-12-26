Великобритания ввела санкции в отношении «Новикомбанка» и запрет на корреспондентские отношения и платежи ещё с 24:
Альфа-Банк
Банк международных расчетов
Банк «Санкт-Петербург»
ВБРР
ВТБ
ВЭБ
Газпромбанк
Генбанк
Дом РФ
«Зенит»
Индустриально-сберегательный банк
Металлинвестбанк
МИнБанк
МКБ
МТС-Банк
«Открытие»
ПСБ
Росбанк
Россельхозбанк
СМП-Банк
«Тинькофф Банк»
УБРиР
«Уралсиб»
Черноморский банк реконструкции и развития
Санкции «Новикомбанка» подразумевают замораживание активов, санкции в отношении трастовых услуг, запрет на корреспондентские банковские отношения и обработку платежей. Формальная причина — в получении выгоды или поддержке Правительства России путем ведения бизнеса в стратегически значимом секторе, а именно в финансовом.
Это опорный банк российской промышленности и госкорпорации «Ростех».
Комментарии1
Борис МальцевфаундерКлерк
Кажется, что всем уже пофиг