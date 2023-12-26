Запретят начислять сверхурочные на «голый» оклад

Оплачивать сверхурочную работу надо будет исходя из зарплаты, включая компенсационные и стимулирующие выплаты.

Законопроект с такой поправкой в статью 152 ТК внесен в Госдуму.

Доплата за сверхурочную работу такая:

1,5 ставки за первые 2 часа работы:

2 ставки за последующие часы работы.

Но считать этот полуторный и двойной размер надо не от голого оклада, а с учетом всех доплат. В том числе – доплаты до МРОТ.

Причиной для такой поправки стало решение Конституционного суда. О нем мы рассказывали здесь.

Суть дела такова: у сотрудника был оклад 3 220 руб. Ему доплачивают до МРОТ. Он работает сверхурочно, по ночам, за что ему начисляют доплату из оклада. Но потом опять доводят до МРОТ. В итоге как бы долго и интенсивно не работал человек, он все равно получит только МРОТ.

Поэтому суд велел сначала довести оклад до МРОТ, а уже потом начислять сверхурочные на эту зарплату.

Эта норма заработает с 1 сентября 2024 года.

Если в компании установлен более выгодный расчет сверхурочных по сравнению с тем, что будет прописан в новой редакции статьи 152 ТК, то менять ничего не надо. Больше платить можно.