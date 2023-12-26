Россияне предпочитают государственную медицину частной

Жители России в основном негативно относятся к государственной системе здравоохранения, однако все равно предпочитают ее частной медицине.

Такие данные показал опрос центра «Платформа». Задав вопрос: в какую больницу россияне скорее пойдут лечиться, пишет «Коммерсантъ».

В опросе приняли участие 1,2 тыс. респондентов старше 18 лет. Из них 44% «скорее довольны», а 54% «скорее недовольны» ситуацией в области медицины. Количество «довольных» и «недовольных» мужчин оказалось практически одинаковым (49% на 48%), а вот 59% женщин скорее недовольны российским здравоохранением.

Также наблюдается поколенческое различие: претензии нарастают с возрастом. В категории от 18 до 24 лет оказалось целых 64% «довольных», а среди респондентов 55 лет и старше — всего 36%. В региональном разрезе ярко выделяется Северо-Кавказский федеральный округ: там медициной довольны 65% населения, а недоволен всего 31%.

При выборе медицинского учреждения респонденты чаще отдают предпочтение государственным клиникам. И лишь приблизительно четверть опрошенных (23%) выбирает частную медицину.