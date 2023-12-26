Систему маркировки «Честный ЗНАК» будут использовать в госзаказах

Объединение информационных систем государственного заказа и маркировки позволит лучше контролировать расходы средств и снизить оборот контрафакта.

Для приемки товаров по государственному заказу федеральное казначейство будет применять данные информационной системы маркировки «Честный ЗНАК. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на Постановление Правительства.

Интеграция систем позволит усилить контроль за поставками товаров, за расходами государственных средств, а также сократить оборот контрафакта.

Интеграция «Честного знака» с Казначейством — возможность в цифровом виде следить за сектором госзакупок, автоматизированно сообщать госкомпаниям и контролирующим органам о попытке приобретения небезопасной или некачественной продукции, контролировать, что выделенные средства тратятся так, как нужно… Через эти механизмы приобретается продукция в детские сады, школы, дома престарелых и другие соцучреждения, — сказал директор по контрольно-надзорной деятельности ЦРПТ Антон Гущанский.

Сейчас маркировка затрагивает 16 товарных групп, среди которых шины, обувь, одежда, табачная продукция, слабоалкогольные напитки, молочная продукцию и бутилированная вода.