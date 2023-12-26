Центробанк может продлить срок обязательного замещения евробондов на полгода

Крупные компании не успевают до конца года выпустить замещающие еврооблигации, поэтому ЦБ согласен перенести сроки с 1 января на 1 июля 2024 года.

Центробанк согласен продлить срок для обязательного замещения еврооблигаций до 1 июля 2024 года, изначально эмитенты должны выпустить замещающие бумаги до 1 января 2024 года. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на зампреда ЦБ Ольгу Полякову.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин попросил Банк России продлить установленные законом сроки замещения еврооблигаций, поскольку бизнес не успевает их выпустить до конца этого года.

22 мая 2023 года президент Владимир Путин подписал указ, по которому компании с еврооблигациями должны до 1 января 2024 года выпустить замещающие бонды.

По данным Центробанка, на 15 декабря 2023 года выпуски замещающих евробондов зарегистрировали только 14 компаний, тогда как под требование указа попадают не меньше 30 эмитентов.

Больше всего замещающих облигаций выпустил «Газпром» — 17 выпусков на 9,1 млрд долларов. «Лукойл» заместил четыре выпуска евробондов на сумму 3,6 млрд долларов.

Также ценные бумаги заместили «Тинькофф», «Металлоинвест», «Фосагро», Совкомбанк, ММК. До конца года ВТБ намерен зарегистрировать три выпуска до конца года.

Крупные эмитенты еще не подали заявление о регистрации замещающих еврооблигаций. Среди них: РДЖ, «Полюс», АЛРОСА.

Недавно мы писали, что «Северсталь» стала первой компаний, которая получила разрешение не выпускать замещающие еврооблигации.