Страховые взносы

Важные изменения по страховым взносам в 2024 году: памятка для бухгалтера

С нового года меняется форма расчета и предельная величина базы по страховым взносам. Бизнес на АУСН будет больше платить «на травматизм», а предприятиям из сферы ЖКХ придется уплачивать взносы с выплат председателям домов.
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Новая РСВ

За 2023 год расчет по страховым взносам сдаем по новой форме (приказ ФНС от 29.09.2023 № ЕА-7-11/696@). Подробнее о новой форме здесь.

Компаниям и ИП нужно сдать форму не позднее 25 января 2024 года.

В Разделе 1 «Сводные данные об обязательствах плательщика страховых взносов» изменились штрихкоды и появились новые поля для сумм страховых взносов, которые подлежат уплате с выплат в пользу иностранных сотрудников.

Появился подраздел 4 «Расчет сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование». В нем указываются суммы, начисленные в пользу физлиц, перечисленных в п. 6.2 ст. 431 НК.

В первый раздел также добавили Приложение 5 — «Сведения в отношении физических лиц, с сумм выплат и иных вознаграждений, по которым исчислены страховые взносы в размере, установленном подп. 2 п. 6.2 ст. 431 НК».

Новая предельная база

Для компаний и ИП с 1 января 2024 года на 16% повышается предельная величина базы для исчисления страховых взносов, она составит 2 225 000 рублей (постановление Правительства от 10.11.2023 № 1883).

Новый размер взносов для частников и ИП

Для ИП и лиц, которые занимаются частной практикой, величина страховых взносов вырастет на 8%. Они должны уплатить страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование в фиксированном размере 49 500 рублей при доходе не больше 300 тыс. рублей.

Если доход превышает лимит в 300 тыс. рублей, то максимальный размер страхового взноса составит 277 571 рубль.

Новый размер взносов по травматизму на АУСН

Для бизнеса на АУСН в 1,098 раза вырастет размер фиксированных страховых взносов «на травматизм». С 1 января 2024 года он составит 2 434 рубля в год.

Плательщиков станет больше

Предприятия из сферы ЖКХ теперь будут уплачивать страховые взносы с выплат членам и председателям советов многоквартирных домов.

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