В 2023 году число селлеров на маркетплейсах выросло на 35%

На 95% увеличилось количество продавцов на «Мегамаркете», а торговать на KazanExpress и AliExpress стали меньше.

За 11 месяцев 2023 года число предпринимателей, которые торгуют на маркетплейсах, увеличилось на 35% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Об этом сказано в исследовании сервиса «Точка Маркетплейсы». Результаты есть в распоряжении «Клерка».

Лидирует по количеству новых продавцов маркетплейс «Мегамаркет» (+95%). На втором месте — «Яндекс Маркет» (+73%), на третьем — Ozon (+67%). На Wildberries зафиксирован рост на 22%.

На маркетплейсах KazanExpress и AliExpress стало меньше продавцов: на 7% и на 27% соответственно.

Несмотря на общий отток селлеров с этих площадок, речи о полной остановке торговли не идет. На Aliexpress Russia все еще есть своя лояльная аудитория продавцов и покупателей. На наш взгляд, отток — это следствие сокращения объема инвестиций в привлечение на площадку, — сказал CEO сервиса «Точка Маркетплейсы» Константин Канивец.

Во втором полугодии 2023 года «Яндекс Маркет» обогнал Ozon по приросту клиентов: число новых селлеров на Ozon увеличилось на 92%, а на «Яндекс Маркете» — на 89%.