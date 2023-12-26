В 2023 году число селлеров на маркетплейсах выросло на 35%

За 11 месяцев 2023 года число предпринимателей, которые торгуют на маркетплейсах, увеличилось на 35% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Об этом сказано в исследовании сервиса «Точка Маркетплейсы». Результаты есть в распоряжении «Клерка».
Лидирует по количеству новых продавцов маркетплейс «Мегамаркет» (+95%). На втором месте — «Яндекс Маркет» (+73%), на третьем — Ozon (+67%). На Wildberries зафиксирован рост на 22%.
На маркетплейсах KazanExpress и AliExpress стало меньше продавцов: на 7% и на 27% соответственно.
Несмотря на общий отток селлеров с этих площадок, речи о полной остановке торговли не идет. На Aliexpress Russia все еще есть своя лояльная аудитория продавцов и покупателей. На наш взгляд, отток — это следствие сокращения объема инвестиций в привлечение на площадку, — сказал CEO сервиса «Точка Маркетплейсы» Константин Канивец.
Во втором полугодии 2023 года «Яндекс Маркет» обогнал Ozon по приросту клиентов: число новых селлеров на Ozon увеличилось на 92%, а на «Яндекс Маркете» — на 89%.
Хотите зарабатывать на клиентах, которые торгуют через Wildberries, Ozon, Яндекс и другие маркетплейсы? Проходите курс повышения квалификации «Бухгалтер маркетплейса».
Сейчас обучение доступно со скидкой 61%, всего за 9 900 рублей!
Вы поймете особенности учета, налогов и документооборота на маркетплейсах, а также получите удостоверение на 72 ак. часов, которое внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.
Комментарии