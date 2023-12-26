Закон о самозапрете кредитов не могут принять из-за технических проблем

Установить самозапрет на заключение кредитных договоров клиенты банков смогут только в 2024 году, депутаты планируют принять закон в январе.

Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что закон о самозапрете кредитов будет принят в январе 2024 года, передает «ТАСС».

В этом году участникам рынка нужно согласовать позиции и решить технические проблемы.

Я рассчитывал тоже, что в эту сессию примем закон о самозапрете. В принципе там некие технические вопросы всплыли, не смогли согласовать позиции, — некоторые согласующие институты, которые обязательно присутствуют при рассмотрении законопроектов... В январе мы примем закон о самозапрете, — сказал Анатолий Аксаков.

В октябре 2023 года Госдума в первом чтении одобрила законопроект о праве клиентов устанавливать запрет на заключение договоров потребительского займа с кредитными и микрофинансовыми организациями.