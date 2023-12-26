Для базы по налогу на имущество надо учитывать обесценение по ФСБУ 6/2020

При расчете налога на имущество по ОС, облагаемым по среднегодовой стоимости, учитывают их стоимость по данным бухгалтерского учета, то есть – по ФСБУ 6/2020.

По нормам ФСБУ 6/2020 организация проверяет основные средства на обесценение.

Изменение их балансовой стоимости вследствие обесценения идет по МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов».

На конец каждого отчетного периода надо оценить, нет ли каких-либо признаков обесценения активов. Если такой признак есть, надо оценить возмещаемую сумму актива.

Исключение – оцениваемая по справедливой стоимости инвестиционная недвижимость. В других случаях обесценение – обязанность компании (если у нее не упрощенный бухучет).

Минфин в письме от 11.12.2023 № 03-05-04-01/119366 сообщает, что при определении базы по налогу на имущество в отношении объектов ОС, проверенных на обесценение, надо учитывать изменение их балансовой стоимости вследствие обесценения.

Это письмо Минфина доведено до сведения письмом ФНС от 11.12.2023 № БС-4-21/15532@.

Кстати, ранее Минфин предупреждал, что схемы с полным обесценением для оптимизации налога на имущество будут пресекать.