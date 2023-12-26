От «курсовых» экспортных пошлин освободят лекарства, зефир, пастилу и другие товары

Правительственная подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию выведет из-под действия «курсовых» экспортных пошлин товары, производство которых зависит от импорта ключевых компонентов, а также высокотехнологические позиции. Об этом сказано на сайте кабмина.
Пошлинами не будут облагаться лекарственные средства и фармацевтические субстанции, химическая продукция, бытовые изделия из металлов, инструменты для бурения, прессования и других операций, пастила, зефир, соевый белковый протеин и другие товары, — говорится в сообщении.
Постановление Правительства будет подготовлено и вступить в силу во второй половине января 2024 года.
Также на 130 тыс. тонн томатов будет введена тарифная льгота на импорт. Это позволит исключить риск дефицита продукции на внутреннем рынке.
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