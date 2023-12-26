Экспорт

От «курсовых» экспортных пошлин освободят лекарства, зефир, пастилу и другие товары

Пошлины отменят для лекарств, химической продукции, бытовых изделий из металлов, инструментов для бурения, прессования и других операций, а также для пастилы, зефира и протеина.

Правительственная подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию выведет из-под действия «курсовых» экспортных пошлин товары, производство которых зависит от импорта ключевых компонентов, а также высокотехнологические позиции. Об этом сказано на сайте кабмина.

Пошлинами не будут облагаться лекарственные средства и фармацевтические субстанции, химическая продукция, бытовые изделия из металлов, инструменты для бурения, прессования и других операций, пастила, зефир, соевый белковый протеин и другие товары, — говорится в сообщении.

Постановление Правительства будет подготовлено и вступить в силу во второй половине января 2024 года.

Также на 130 тыс. тонн томатов будет введена тарифная льгота на импорт. Это позволит исключить риск дефицита продукции на внутреннем рынке.

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