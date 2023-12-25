При перепродаже подержанных машин все будут платить НДС только с межценовой разницы

НДС при продаже автомобилей и мотоциклов, ранее принадлежащих физлицам, надо будет считать по-новому.

Опубликован Федеральный закон от 19.12.2023 № 612-ФЗ с поправкой в статью 154 НК.

Сейчас дилеры могут купить подержанный автомобиль и при продаже его другой организации заплатить НДС только с межценовой разницы. Но потом эта компания-покупатель при продаже этого автомобиля заплатит НДС уже со всей стоимости, а на вычет возьмет только тот НДС с наценки.

Теперь эта проблема решена.

Вся цепочка продавцов при перепродаже автомобиля, который последний раз был зарегистрирован на физлицо, будет платить НДС с межценовой разницы.

Но есть условие – компания-продавец должна быть на ОСНО и выставить компании-покупателю счет-фактуру.