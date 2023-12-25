Работающим женщинам тоже будут платить пособие по уходу за ребенком

Поправки в законодательство внесены Федеральными законами от 19.12.2023 № 614-ФЗ и № 620-ФЗ.
Чтобы получать пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, можно:
быть в отпуске по уходу за ребенком;
выйти из отпуска по уходу за ребенком на неполный день;
выйти из отпуска по уходу за ребенком на дистанционку;
выйти из отпуска по уходу за ребенком и работать на дому;
выйти из отпуска по уходу за ребенком на полный день.
То есть, можно будет и работать, и получать пособие по уходу до 1,5 лет.
Новая норма заработает с 1 января 2024 года.
Кстати, в Роструд уже пожаловалась женщина, которой работодатель отказывается оформлять пособие с 01.01.2024, если женщина после родов работала и не уходила в отпуск по уходу за ребенком.
Дело в том, что по новой норме право на пособие сохраняется, если женщина вышла на работу из отпуска по уходу. А чтобы выйти из такого отпуска, туда надо сначала уйти.
Комментарии