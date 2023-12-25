Работающим женщинам тоже будут платить пособие по уходу за ребенком

Не обязательно быть в отпуске по уходу за ребенком, чтобы получать пособие по уходу. Можно будет работать, причем полный день.

Поправки в законодательство внесены Федеральными законами от 19.12.2023 № 614-ФЗ и № 620-ФЗ.

Чтобы получать пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, можно:

быть в отпуске по уходу за ребенком;

выйти из отпуска по уходу за ребенком на неполный день;

выйти из отпуска по уходу за ребенком на дистанционку;

выйти из отпуска по уходу за ребенком и работать на дому;

выйти из отпуска по уходу за ребенком на полный день.

То есть, можно будет и работать, и получать пособие по уходу до 1,5 лет.

Новая норма заработает с 1 января 2024 года.

Кстати, в Роструд уже пожаловалась женщина, которой работодатель отказывается оформлять пособие с 01.01.2024, если женщина после родов работала и не уходила в отпуск по уходу за ребенком.

Дело в том, что по новой норме право на пособие сохраняется, если женщина вышла на работу из отпуска по уходу. А чтобы выйти из такого отпуска, туда надо сначала уйти.