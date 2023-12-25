Утвержден новый порядок погашения задолженностей по потребительским кредитам

Президент России подписал закон, который меняет очередность погашения платежей по кредиту при нехватке средств. Документ опубликовали на портале правовых актов, написали «Ведомости».
Раньше при недостаточности средств заемщик должен был сначала заплатить штрафы и пени, потом проценты за текущий период платежей, а затем сумму основного долга. Теперь, в первую очередь нужно погасить задолженность по процентам, потом задолженность по основному долгу, проценты за текущий период платежей, сумму основного долга, а затем неустойки и другие платежи.
Еще поправки запрещают банкам существенно менять ставку по ипотеке, если заемщик отказывается от покупки страховки. Закон вступит в силу с 1 июля 2024 г.
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