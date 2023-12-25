❗ За 2023 год РСВ надо сдавать только по новой форме

С 01.01.2024 действует только новая форма РСВ, которая утверждена приказом ФНС от 29.09.2023 № ЕА-7-11/696@.

До 31.12.2023 РСВ можно сдавать по форме:

Но с 2024 года эти две старые формы уже не действуют. Отчет будут принимать только по новой форме.

ФНС в письме от 15.12.2023 № БС-4-11/15722@ приводит перечень обязательных листов в новой форме РСВ:

титульный лист;

раздел 1;

подраздел 1 раздела 1;

раздел 3.

Если выплат в пользу физлиц не было (в строке 001 раздела 1 стоит код типа плательщика «2»), то надо обязательно заполнить такие листы:

титульный лист;

раздел 1 без подразделов и приложений;

раздел 3.

Что изменилось в РСВ, мы рассказывали тут.

Как отчитываться по РСВ в 2024 году, читайте здесь.