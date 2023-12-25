❗ За 2023 год РСВ надо сдавать только по новой форме

До 31.12.2023 РСВ можно сдавать по форме:
из приказа от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@;
из письма ФНС от 26.09.2023 № БС-4-11/12322@ (рекомендованная форма).
Но с 2024 года эти две старые формы уже не действуют. Отчет будут принимать только по новой форме.
ФНС в письме от 15.12.2023 № БС-4-11/15722@ приводит перечень обязательных листов в новой форме РСВ:
титульный лист;
раздел 1;
подраздел 1 раздела 1;
раздел 3.
Если выплат в пользу физлиц не было (в строке 001 раздела 1 стоит код типа плательщика «2»), то надо обязательно заполнить такие листы:
титульный лист;
раздел 1 без подразделов и приложений;
раздел 3.
Что изменилось в РСВ, мы рассказывали тут.
Как отчитываться по РСВ в 2024 году, читайте здесь.
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