Производителям скоропортящихся товаров сократят сроки оплаты

Все продовольственные товары из списка социально значимых будет нужно оплатить за 10 рабочих дней, вне зависимости от сроков годности.

Депутаты Госдумы предложили поправки к закону о торговле, которые позволят сократить сроки оплаты производителям продовольственных товаров с ограниченным сроком годности.

Сейчас товары со сроком годности менее 10 дней нужно оплачивать не позднее 8 рабочих дней, со сроком 10-30 дней — не позже 25 календарных дней, со скором более 30 дней — не позднее 40 дней.

У производителей скоропортящихся продовольственных товаров, сроки годности которых составляют менее 5 дней, на постоянной основе возникают кассовые разрывы, так как срок оплаты таких товаров организациями торговли (8 рабочих дней, соответствующих 10-12 календарных дней) превышает два и более производственных цикла, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы инициативы предлагают сократить срок оплаты за товары со сроком годности менее 5 дней до 4 рабочих дней и со скором годности от 6 до 9 дней — до 8 рабочих дней.

Товары из перечня социально значимых продуктов должны оплачиваться за 10 дней, не зависимо от сроков их годности.

Такой подход позволит поддержать отечественных производителей и сдержать рост цен.