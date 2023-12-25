Почти на 15% выросло число заявок на регистрацию IT-разработок

Роспатент зарегистрировал больше 30 тысяч заявок от IT-разработчиков, в то же время Минцифры стали в три раза чаще исключать софт из реестра отечественного ПО.

С января по ноябрь 2023 года отечественные IT-разработчики подали 30 463 заявки на регистрацию объектов интеллектуальной собственности, что на 14,8% больше, чем за тот же период 2022 года. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на Роспатент.

В реестре отечественного программного обеспечения (ПО) появилось на 16% больше разработок, чем в 2022 году. С начала года в перечень включили 4 333 решения.

Исключать софт из реестра стали в три раза чаще. В 2022 году из списка удалили 250 разработок, а в 2023 — 792.

Около 600 записей вывели за однотипные формулировки от одной и той же компании.

Сейчас список Минцифры содержит 19 417 записей.