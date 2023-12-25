Депутатам на иномарках перестанут оплачивать бензин

Госдума будет возмещать расходы на транспортные услуги, только если депутаты пересядут на отечественные автомобили или на иномарки из списка Минпромторга.

С 1 января 2024 года Госдума откажется оплачивать расходы депутатов на бензин для иномарок, пишут «Известия».

Если депутаты не пересядут на отечественные автомобили или на иномарки, рекомендованные Минпромторгом, то Госдума прекратит возмещать расходы на транспортные услуги.

С 1 января Госдума не будет принимать документы, необходимые для возмещения расходов на автотранспортные услуги на автомобили других марок. Сейчас мне предоставляют в Челябинской области Toyota Camry, но скоро ее заменит другой автомобиль. В регионе пока не уточнили, какой именно, — сказала первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

В список рекомендованных автомобилей входят: Lada; Niva Travel, Niva Legend; УАЗ «Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер», СГР; Aurus Senat и Komendant; «Москвич» модели 3, 3е, 6; Evolute I-PRO, I-JOY, I-SKY; Haval Jolion, Dargo, F7/F7x, H9.