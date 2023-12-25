В уведомлении по ЕНП вместо 4 месяцев в квартале будет 13 месяцев в году

Порядок заполнения и электронный формат уведомлений по ЕНП скоро поменяют. Версия формата сейчас – 5.02. Будет 5.03.

В основном изменения связаны с новыми кодами для НДФЛ. Про них мы рассказывали тут.

Из-за того, что сдавать уведомления на НДФЛ (и платить налог) с 2024 года надо два раза в месяц, то для каждого месяца в каждом квартале будет по два кода (01, 02, 03 и 11, 12, 13).

Например, 21/01 – период с 01.01 по 22.01, 21/11 – с 23.01 по 31.01.

Эти изменения учли и в электронном формате (таблица 4.8).

Сейчас там номер месяца может принимать значения 01, 02, 03, 04.

Напомним, 4-ый месяц – это 4-ый период для НДФЛ в 4 квартале (код 34/04 для НДФЛ за период с 23.12.2023 по 31.12.2023).

Поправками элемент «Номер месяца (квартала)» дополнен значениями: 11, 12, 13.