В основном изменения связаны с новыми кодами для НДФЛ. Про них мы рассказывали тут.
Из-за того, что сдавать уведомления на НДФЛ (и платить налог) с 2024 года надо два раза в месяц, то для каждого месяца в каждом квартале будет по два кода (01, 02, 03 и 11, 12, 13).
Например, 21/01 – период с 01.01 по 22.01, 21/11 – с 23.01 по 31.01.
Эти изменения учли и в электронном формате (таблица 4.8).
Сейчас там номер месяца может принимать значения 01, 02, 03, 04.
Напомним, 4-ый месяц – это 4-ый период для НДФЛ в 4 квартале (код 34/04 для НДФЛ за период с 23.12.2023 по 31.12.2023).
Поправками элемент «Номер месяца (квартала)» дополнен значениями: 11, 12, 13.
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Комментарии10
ЕвгенийИндивидуальный предпринимательИП
В уведомлении по ЕНП вместо 4 месяцев в квартале будет 13 месяцев в году
Порядок заполнения и электронный формат уведомлений по ЕНП скоро поменяют. Версия формата сейчас – 5.02. Будет 5.03.
Видимо скоро РФ откажется от Грегорианского и Юлианского календарей - введут какой-то новый календарь.
Интересно как он будет называться? Обычно называли в честь того правителя когда он вводился.
Ирина
Владимирианский или Владимирский? Хотя, второй вариант прочно застолбил Централ.
Ирина
Нда... печалька
ВикторияГлавный бухгалтер
Егорианский же. Почти Григорианский, но на скрепном новоязе
Ирина
Неа, не получится. Егорий - это Георгий или Юрий, но не Григорий. Можно было бы понять, если бы дело происходило при Лужкове.
ВикторияГлавный бухгалтер
Да, точно! Не получается тогда. Вот вариант еще - Мишулианско-Егорианский или Егоро-Мишустианский
Ирина
Тут Мишулианско-Объегорианский подходит как ни один другой!))))
Главный бухгалтер
Я чего-то не въезжаю...
ну хорошо, несколько не правильно выражено. Если быть точным, то в одном из кварталов в этом году 4 отчётных периода. Тут понятно.
А какие 13 месяцев появятся??
каждый месяц будет по два периода - 24 отчёта. ....
а 13 - это про что??? Да ещё БУДЕТ
Вижу, что в этом году, если считать за весь год, то их действительно 13
А почему тогда БУДЕТ ?
А у 13-го месяца в году будет какое-нибудь название?
Или он останется неведомой зверушкой? Какие будут варианты?
Ирина
ЕНСабрь