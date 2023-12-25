Возврат товаров по отчету маркетплейса не уменьшает налоговую базу продавца

Маркетплейс переведет на расчетный счет селлера денежные средства, сумма которых уже рассчитывается с вычетом цены возвращенного товара. Вычитать возврат из этой суммы повторно при расчете налоговой базы не нужно.

Возврат товара, который указан в отчете маркетплейса, не уменьшает налоговую базу по УСН. Налогом облагаются все средства, которые поступили на расчетный счет.

Когда маркетплейс будет переводить продавцу оплату, то эта сумма будет уже уменьшена на стоимость возвращенного товара.

Если продавец уменьшит сумму поступлений на сумму возврата из отчета, он занизит налоговую базу по УСН и неверно посчитает налог.