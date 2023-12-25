Автовладельцы стали оформлять каско на 53% чаще

Страховые компании заключили рекордное за 10 лет число договоров на каско. Автовладельцы оформляют страховку при покупке машины в кредит.

За девять месяцев 2023 года автомобилисты оформили 6,1 млн полисов каско, что в 1,5 раза больше, чем за тот же период 2022 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.

Число заключенных страховых договоров стало рекордным за последние 10 лет.

Такая динамика связана с увеличением продаж новых автомобилей. Полис оформляется в том числе из-за требований по кредиту.

Страховщики стали предлагать договоры каско, которые защищаю автовладельцев только в случае ущерба по вине третьих лиц. Это поможет получить больше денег, если максимальной выплаты по ОСАГО не хватит для ремонта. Сейчас она составляет 400 тыс. рублей.

На популярность каско также повлиял рост цен на запчасти. Страховка позволяет автомобилистам зафиксировать возможные расходы на ремонт. Даже если запчасти подорожают, страховая компания оплатит восстановление транспортного средства.