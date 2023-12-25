«Тинькофф» запустил валютные переводы для бизнеса в пять стран

Предприниматели могут отправлять денежные переводы в национальных валютах в Азербайджан, Беларусь, Бразилию, Киргизию и Таджикистан.

«Тинькофф Бизнес» расширил список стран, куда юридические лица могут отправлять денежные переводы. В список вошли: Азербайджан, Беларусь, Бразилию, Киргизию и Таджикистан.

Бизнес-клиенты банка теперь могут оправлять и получать платежи в азербайджанских манатах, белорусских рублях, бразильских реалах, киргизских сомах и таджикских сомони.

Это позволит предпринимателям не терять проценты из-за двойной конвертации валют.

Многие российские компании активно работают с предпринимателями из Азербайджана, Беларуси, Бразилии, Киргизии и Таджикистана. Дополнительные валюты для расчета с иностранными партнерами помогут сделать зарубежные переводы быстрее и без дополнительных комиссий и убытков от двойной конвертации, — сказал руководитель управления продуктов «Тинькофф Бизнеса» Леонид Назаров.

Сейчас клиентам «Тинькофф Бизнеса» доступны валютные платежи в юанях в Китай и еще по 33 направлениям, в Индию можно отправлять рупии, в Армению — драмы, в Казахстан — тенге, а в Таджикистан — доллары США.