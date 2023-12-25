ЦБ: 2023 год может стать первым, когда у банков не отзывали лицензии

Результаты банковского сектора впечатлили Центробанк. В этом году еще не отозвали ни одной лицензии, а совокупная прибыль банков может превысить 3 трлн рублей.

С начала 2023 года Центробанк еще не отозвал ни одной банковской лицензии у кредитных организаций. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на статс-секретаря-заместителя председателя ЦБ Алексея Гузнова.

Это первый год, в течение которого, — и я надеюсь, что и до конца года — не было отозвано ни одной лицензии. Сам этот факт свидетельствует, что банковская система стабильна и что проведенная в свое время программа финансового оздоровления дала свои результаты, — сказал Алексей Гузнов.

По итогам года совокупная прибыль банковского секторам может превысить 3 трлн рублей. Центробанк считает такие результаты отрасли «весьма впечатляющими».

В 2022 году регулятор отозвал всего две лицензии у банков и одну у небанковской кредитной организации.