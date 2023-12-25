6-НДФЛ

В НК поменяли правила по 6-НДФЛ

С отчета за 1 квартал 2024 года 6-НДФЛ надо будет заполнять по-новому.
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Опубликован Федеральный закон от 19.12.2023 № 611-ФЗ. Внесли поправки в статью 230 НК.

Из нормы про расчет 6-НДФЛ убирают упоминание про сроки про периоды с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего месяца.

Сейчас прописано, что за 1 квартал в форме 6-НДФЛ надо указывать налог, удержанный с 01.01 по 22.03, за полугодие –  с 01.01 по 22.06, за 9 месяцев – с 01.01 по 22.09.

Эти сроки убирают.

Напомним, 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 года надо сдавать по рекомендованной форме.

И в разделе 1, и в разделе 2 там надо указывать НДФЛ за период с 1 января по последнее число отчетного периода (нарастающим итогом).

Комментарии

2
  • Логотип Королева
    Королева 50 мин

    Королевская

    В НК поменяли правила по 6-НДФЛ

    С отчета за 1 квартал 2024 года РСВ надо будет заполнять по-новому.

    Открою вам страшную тайну:  6НДФЛ и РСВ это совсем про разное )))

    • Логотип пытливый ихтиолог
      пытливый ихтиолог 44 мин

      Елена ФоминаГлавный бухгалтер

      Уфф, а я думала, что одна ничего не поняла при чем тут РСВ)

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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