В НК поменяли правила по 6-НДФЛ

С отчета за 1 квартал 2024 года 6-НДФЛ надо будет заполнять по-новому.

Опубликован Федеральный закон от 19.12.2023 № 611-ФЗ. Внесли поправки в статью 230 НК.

Из нормы про расчет 6-НДФЛ убирают упоминание про сроки про периоды с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего месяца.

Сейчас прописано, что за 1 квартал в форме 6-НДФЛ надо указывать налог, удержанный с 01.01 по 22.03, за полугодие – с 01.01 по 22.06, за 9 месяцев – с 01.01 по 22.09.

Эти сроки убирают.

Напомним, 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 года надо сдавать по рекомендованной форме.

И в разделе 1, и в разделе 2 там надо указывать НДФЛ за период с 1 января по последнее число отчетного периода (нарастающим итогом).