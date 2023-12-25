👫Тимбилдинг не облагается страховыми взносами

Если компания проводит мероприятие для сплочения коллектива (тимбилдинг) с выездом, то расходы на само мероприятие взносами не облагаются, а билеты до места корпоративной тусовки – облагаются.

Разъяснение дает Минфин в письме от 26.10.2023 № 03-03-06/1/102094.

Компания понесла такие расходы:

аренды помещения для проведения обучения (тренинга) и деловых игр (тимбилдинга);

услуги диджея и ведущего;

железнодорожные билетов для сотрудников.

Расходы на проезд командированных сотрудников не облагаются страховыми взносам. Но поездка для деловой игры – это не командировка.

Поэтому расходы организации по оплате ж/д билетов для работников, выезжающих для участия в тренинге и деловых играх, облагаются страховыми взносами как выплаты в рамках трудовых отношений.

Другие расходы (аренда, диджей) не являются расходами, связанными с выплатами в пользу конкретных работников, поэтому не признаются объектом обложения страховыми взносами.

Кстати, ранее Роструд разъяснял, что тимбилдинг в выходной день надо оплачивать сотрудникам в двойном размере, потому что это мероприятие, инициированное работодателем.