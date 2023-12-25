👫Тимбилдинг не облагается страховыми взносами

Разъяснение дает Минфин в письме от 26.10.2023 № 03-03-06/1/102094.
Компания понесла такие расходы:
аренды помещения для проведения обучения (тренинга) и деловых игр (тимбилдинга);
услуги диджея и ведущего;
железнодорожные билетов для сотрудников.
Расходы на проезд командированных сотрудников не облагаются страховыми взносам. Но поездка для деловой игры – это не командировка.
Поэтому расходы организации по оплате ж/д билетов для работников, выезжающих для участия в тренинге и деловых играх, облагаются страховыми взносами как выплаты в рамках трудовых отношений.
Другие расходы (аренда, диджей) не являются расходами, связанными с выплатами в пользу конкретных работников, поэтому не признаются объектом обложения страховыми взносами.
Кстати, ранее Роструд разъяснял, что тимбилдинг в выходной день надо оплачивать сотрудникам в двойном размере, потому что это мероприятие, инициированное работодателем.
Комментарии1
Вита Петрова
Такое ощущение, что Чёкнутый профессор дорвался до власти. А если приказом в служебную командировку всех отправить?