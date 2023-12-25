Производители продуктов сообщили о повышении цен на 5-20% со следующего года

Производители и дистрибьюторы уведомили ритейлеров о повышении с начала следующего года на 5-20% отпускных цен на широкий перечень товаров — от молочной продукции, кофе, соков, риса до кондитерских изделий.

С начала 2024 года отпускные цены на широкий перечень продовольственных товаров вырастут на 5-20 процентов. Компании аргументируют это ростом курса валют, что влияет на затраты на импортное сырье, и подорожанием более чем на треть услуг на перевозку внутри страны, пишет «Коммерсантъ».

«Вимм-Билль-Данн» (управляет молочными активами PepsiCo в РФ) сообщил о росте цен в среднем на 4,9% на молочную продукцию, на соки — на 16,1%, производитель йогуртов Ehrmann — на 5%. «Мултон Партнерс» (ранее Coca Cola) увеличивает цены на безалкогольные напитки на 13%, Nestle на кофе и напитки из него — на 15%, на кондитерские изделия — на 8%, на готовые завтраки — до 9,5%, «Любятово» на печенье — на 6%. Ritter Sport и Ferrero Rocher решили поднять цены на шоколад на 7–14%. А оптовая цена на рис от его поставщика «Агроимпорта» увеличивается на 22%. «Любятово» обещает повысить цены на печенье на 6 процентов.

Главными причинами для роста цен на еду в будущем производители назвали снижение курса рубля, которое влияет на стоимость импорта, и значительное подорожание логистики внутри страны.

В Минсельхозе подчеркивают, что «ситуация находится на особом контроле».