Производители продуктов сообщили о повышении цен на 5-20% со следующего года

С начала 2024 года отпускные цены на широкий перечень продовольственных товаров вырастут на 5-20 процентов. Компании аргументируют это ростом курса валют, что влияет на затраты на импортное сырье, и подорожанием более чем на треть услуг на перевозку внутри страны, пишет «Коммерсантъ».
«Вимм-Билль-Данн» (управляет молочными активами PepsiCo в РФ) сообщил о росте цен в среднем на 4,9% на молочную продукцию, на соки — на 16,1%, производитель йогуртов Ehrmann — на 5%. «Мултон Партнерс» (ранее Coca Cola) увеличивает цены на безалкогольные напитки на 13%, Nestle на кофе и напитки из него — на 15%, на кондитерские изделия — на 8%, на готовые завтраки — до 9,5%, «Любятово» на печенье — на 6%. Ritter Sport и Ferrero Rocher решили поднять цены на шоколад на 7–14%. А оптовая цена на рис от его поставщика «Агроимпорта» увеличивается на 22%. «Любятово» обещает повысить цены на печенье на 6 процентов.
Главными причинами для роста цен на еду в будущем производители назвали снижение курса рубля, которое влияет на стоимость импорта, и значительное подорожание логистики внутри страны.
В Минсельхозе подчеркивают, что «ситуация находится на особом контроле».
Комментарии5
кто виноват и что делать?
ЕвгенийИндивидуальный предпринимательИП
Жалко прямая линия уже прошла в этом году - теперь снова ждать целый год «… ускоряющий эффект прямой линии…»
А почему эта линия называется "прямая", а не "кривая"?
Ирина
Мне кажется, что это как раз ускоряющий эффект прямой линии и сказался.
Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор
Про печеньки особенно обидно, я понял😉
Надо опять думать, как больше зарабатывать😎