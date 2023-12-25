Нельзя вернуть сотруднику НДФЛ на карту его жены

По заявлению сотрудника компания должна перечислить ему излишне удержанный НДФЛ. Именно ему, а не кому-то другому.

Такое разъяснение дает ФНС в письме от 08.12.2023 № БС-3-11/16117.

Поясним, возврат НДФЛ может потребоваться, например, если сотрудник в середине года заявил о своем праве на имущественный или социальный налоговые вычеты (по уведомлению из ИФНС).

Возврат излишне удержанных сумм НДФЛ производится налоговым агентом в безналичной форме путем перечисления денег на счет сотрудника в банке, указанный в его заявлении (п. 1 ст. 231 НК).

Возможность возврата сумм излишне удержанного НДФЛ путем перечисления на счет иного лица, в том числе близкого родственника, НК РФ не предусмотрена.

Добавим,вернуть сотруднику излишне удержанный НДФЛ можно за счет сумм, которые причитаются к уплате за всех остальных сотрудников. Если этих денег не хватает, то работодатель возвращает переплату из ИФНС.