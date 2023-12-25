С начала 2024 года продукты подорожают на 5-20%

Поставщики продуктов увеличат отпускные цены на молочную продукцию, кофе, соки, рис и кондитерские изделия. Им нужно больше средств тратить на импортное сырье и логистику.

Производители и дистрибуторы сообщили ритейлерам о повышении отпускных цен на 5-20%. Об этом пишет «Коммерсант».

Цены вырастут на молочную продукцию, кофе, соки, рис и кондитерские изделия. Поставщикам придется больше тратить на импортное сырье и на перевозку товаров внутри страны.

Компания «Вимм-Билль-Данн» поднимет цены на молочную продукцию на 4,9%, на соки — на 16,1%.

Стоимость безалкогольных напитков от «Мултон Партнерс» вырастет на 13%, кофе Nestle подорожает на 15%, кондитерские изделия — на 8%, а готовые завтраки — на 9,5%.

Поставщик «Агроимпорт» увеличит оптовые цены риса на 22%, на печенье «Любятово» станет дороже на 6%, а шоколадки Ritter Sport и Ferrero Rocher — на 7–14%.

В Х5 Group объяснили, что каждое изменение цен от поставщиков рассматривается до 30 дней. Если с контрагентами невозможно договориться и сдержать рост цен, то процесс повышения растягивают во времени.