Иностранным аналитикам запретят исследовать товарные рынки РФ

Исследования рынков разрешат вести только российским компаниям, которые попадут в реестр ФАС.

Правительство поддержало законопроект, по которому проводить исследования российских товарных рынков смогут только местные аналитические компании. Об этом пишут «Известия».

ФАС будет вести реестр компаний, которым можно анализировать товарные рынки РФ. Консалтинговые компании иностранного происхождения предлагают внести в реестр иноагентов и нежелательных организаций.

Исследовательские компании, не включенные в реестр, или исключенные из него не вправе осуществлять исследование рынка. Заключение с такими компаниями договоров не допускается, — сказано в пояснительной записке.

Не менее 80% уставного капитала исследовательской компании должно принадлежать лицам из России, сама организация должна быть российским юрлицом, а также хранение и обработку информации нужно проводить на технических средствах, размещенных в РФ.

В случае необходимости доли иностранцев могут принудительно продать по решению суда.