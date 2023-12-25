В декабре клиенты ВТБ открыли около 500 тысяч накопительных счетов

На фоне роста ключевой ставки банки увеличили доходность по вкладам. Портфель сбережений физических лиц у ВТБ вырос на 240 млрд рублей.

В первой половине декабря 2023 года ВТБ открыл порядка 500 тыс. накопительных счетов для розничных клиентов. Об этом сказано на сайте кредитной организации.

Портфель рублевых сбережений клиентов вырос на 240 млрд рублей по сравнению с началом ноября 2023 года. Общий объем накоплений физлиц приближается к 6 трлн рублей.

Очередное повышение ставок по вкладам и накопительным счетам дополнительно «подстегнуло» интерес клиентов к накоплению своих средств… До конца декабря интерес к депозитам и накопительным счетам продолжит усиливаться, чему буду способствовать и выплаты годовых премий, — сказала начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

Максимальную доходность в 16% годовых могут получить новые клиенты банка или те, у кого еще не было сберегательных продуктов в ВТБ.

На 17% годовых могут рассчитывать пенсионеры, которые начнут получать выплаты на счет ВТБ.