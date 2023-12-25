Будет новая форма заявления для возмещения из СФР расходов на допвыходные сотрудников с детьми-инвалидами

Для работодателей разработали новый бланк заявления о возмещении расходов на оплату дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами.

Проект опубликован на федеральном портале.

Напомним, работодатель оплачивает сотруднику с ребенком-инвалидом дни, в которые он не работал, а потом возмещает эти расходы в СФР.

В заявлении обязательно надо указывать СНИЛС сотрудника, чтобы СФР мог отслеживать, сколько дней использовано, и нет ли перебора.

Также там надо указывать сведения о справке, подтверждающей инвалидность ребенка. Это тоже нужно для автоматизированного контроля в СФР.

Кроме того, в заявлении есть отметка «изменение (уточнение) ранее представленных сведений», что позволит компании повторно обратиться в СФР за возмещением в связи с перерасчетом среднего заработка работника, а также для изменения ранее указанных в заявлении сведений.

Также в заявлении надо отражать факт накопления до 24 дополнительных выходных дней по уходу за детьми-инвалидами.

Напомним, накопленные 24 дня – это рабочие дни, а не календарные.