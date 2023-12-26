В 24-дневный допотпуск для родителей детей-инвалидов входят только рабочие дни

Вместо 4 дополнительных выходных дней каждый месяц родители детей-инвалидов могут взять 24 дня подряд, если ежемесячные выходные не использовать, а накапливать. Эти 24 дня – исключительно рабочие.

Такое разъяснение дает СФР в письме от 10.11.2023 № 19-02/125694л.

Дополнительные оплачиваемые выходные дни исчисляются в днях, которые являются для родителя (опекуна, попечителя) рабочими, и не включают в себя дни, являющиеся для него выходными.

Это соответствует действующему в настоящее время принципу предоставления 4 допвыходных дней в месяц.

При предоставлении сотруднику этих выходных дней должен быть соблюден принцип единого отпуска без его выхода на работу в этот период.

Ранее СФР уже давал аналогичное разъяснение.

Напомним, Роструд сначала заявил, что это 24 календарных дня, а не рабочих. То есть, по мнению Роструда было так: 4 рабочих х 4 = 24 календарных.

Потом Роструд поменял свое мнение, и заявил, что дни – рабочие. А потом и вовсе перестал отвечать на этот каверзный вопрос и направляет всех за разъяснением в Минтруд.