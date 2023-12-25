Как приобрести недостающий стаж для выхода на пенсию

В 2024 году стоимость одного страхового года для начисления пенсии составит 50 798,88 рублей.

В 2024 году для того, чтобы выйти на страховую пенсию по старости нужно достигнуть пенсионного возраста, иметь стаж работы 15 лет и пенсионный коэффициент не меньше 28,2. Об этом сказано в телеграм-канале Социального фонда.

Если не хватает страхового стажа для выхода на пенсию по старости, то его можно приобрести. Для этого на портале Госуслуги нужно подать заявление о вступлении в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию и заплатить взносы.

Стоимость страхового года рассчитывается по формуле МРОТ х 22% х 12.

В 2024 году МРОТ составит 19 242 рубля, а стоимость одного года страхового стажа — 50 798,88 рублей. Вместе с этим будет начислено 1,037 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).

Максимально в 2024 году можно купить 8,292 ИПК.

Приобрести недостающий стаж также могут безработные и самозанятые, которые платят налог на профессиональный доход.