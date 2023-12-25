💥 Утвердили новую форму ЕФС-1

Стоит ли платить всю зарплату и налоги за декабрь в декабре?

Добрый день! Насущный вопрос, заплатить ли всю ЗП и налоги за декабрь в декабре. Если мы оплачиваем в декабре аванс 25 и зарплату 29, тогда НДФЛ можно заплатить одной суммой или двумя? В уведомлении же будут разные периоды начисления? Подскажите, верно ли мыслю.