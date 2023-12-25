💥 Утвердили новую форму ЕФС-1

Приказ СФР от 17.11.2023 № 2281 опубликован на федеральном портале.
До этого вышел электронный формат для этой формы.
Среди изменений – новые коды для ЕФС-1. Смотрите их в нашей таблице.
Куда добавили
Код
Что означает
Графа 5 «Трудовая функция»
0
бессрочный трудовой договор
0.1
срочный трудовой договор, заключаемый на срок до 6 месяцев
0.2
срочный трудовой договор, заключаемый на срок более 6 месяцев
1
трудовой договор по совместительству
1.1
трудовой договор по совместительству, заключаемый на срок до 6 месяцев
1.2
трудовой договор по совместительству, заключаемый на срок более 6 месяцев
Графа 6 «Код выполняемой функции»
ОСОБ
для некоторых сотрудников госорганов
ДИСТ
дистанционная работа
НДОМ
надомная работа
НЕПД
неполный рабочий день
НЕПН
неполная рабочая неделя
ДГПХФЛНС
договор ГПХ, по которому ИП обязан уплачивать страховые взносы на травматизм
ДАВТФЛНС
Договор авторского заказа, по которому ИП обязан уплачивать страховые взносы на травматизм
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