В 2024 году нефинансовую публичность отчетность сдадут не больше 150 компаний

Нефинансовую отчетность о прогрессе в сфере устойчивого развития будут публиковать компании, которые уже составляли такие документы. В основном они из электроэнергетического сектора, горнодобывающей и нефтегазовой отраслей.

В 2024 году общее число предприятий с публичной нефинансовой отчетностью не превысит 150 компаний. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на исследование Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

Публикация в ноябре 2023 года «Методических рекомендаций по подготовке отчетности об устойчивом развитии» будет способствовать росту в 2024 году числа компаний, составляющих и публикующих нефинансовую отчетность. Однако прирост составит не более 20 компаний, а общее число компаний с публичной нефинансовой отчетностью в 2024 году не превысит 150, — сказано в исследовании.

Основной объем отчетов в 2024 году компании будут раскрывать в мае и в июне.

85% компаний из электроэнергетического сектора, горнодобывающей и нефтегазовой отраслей планируют составлять нефинансовую отчетность. У таких предприятий уже есть опыт составления отчетов о прогрессе в сфере устойчивого развития.

Финансовый сектор пока что не планирует публиковать нефинансовую отчетность, поскольку у них не было опыта ее подготовки.

При подготовке документов компании будут ориентироваться на несколько международных стандартов: Global Reporting Initiative (GRI), SASB и рекомендации TCFD. Два десятка организаций в 2024 году будут составлять нефинансовую отчетность по стандарту IFRS (S1, S2).