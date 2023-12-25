Отчетность

В 2024 году нефинансовую публичность отчетность сдадут не больше 150 компаний

Нефинансовую отчетность о прогрессе в сфере устойчивого развития будут публиковать компании, которые уже составляли такие документы. В основном они из электроэнергетического сектора, горнодобывающей и нефтегазовой отраслей.
24 7

В 2024 году общее число предприятий с публичной нефинансовой отчетностью не превысит 150 компаний. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на исследование Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

Публикация в ноябре 2023 года «Методических рекомендаций по подготовке отчетности об устойчивом развитии» будет способствовать росту в 2024 году числа компаний, составляющих и публикующих нефинансовую отчетность. Однако прирост составит не более 20 компаний, а общее число компаний с публичной нефинансовой отчетностью в 2024 году не превысит 150, — сказано в исследовании.

Основной объем отчетов в 2024 году компании будут раскрывать в мае и в июне.

85% компаний из электроэнергетического сектора, горнодобывающей и нефтегазовой отраслей планируют составлять нефинансовую отчетность. У таких предприятий уже есть опыт составления отчетов о прогрессе в сфере устойчивого развития.

Финансовый сектор пока что не планирует публиковать нефинансовую отчетность, поскольку у них не было опыта ее подготовки.

При подготовке документов компании будут ориентироваться на несколько международных стандартов: Global Reporting Initiative (GRI), SASB и рекомендации TCFD. Два десятка организаций в 2024 году будут составлять нефинансовую отчетность по стандарту IFRS (S1, S2).

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Обзоры для бухгалтера

    🖥️1С: как выбрать систему для автоматизации учета. Обзор материалов на «Клерке»

    В подборке знакомим вас с материалами на тему этой учетной системы. Благодаря им вы наверняка сможете выбрать подходящее решение.

    5
    Общество

    Пограничники изымают загранпаспорта из-за ошибок и опечаток

    Загранпаспорта изымают, если в документе пропущена буква в имени или в названии города. На этом основании уже забрали два паспорта.

    10

    Мероприятия

     Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
    Отчетность в СФР

    ❗❗❗ Дополнительный отчет ЕФС-1 надо будет сдавать только на декретниц, а не на все больничные листы

    В новой форме ЕФС-1 (подраздел 1.2 вместо СЗВ-СТАЖ) теперь есть поле «Назначение выплат по ОСС».

    1
    93
    Логотип Академия Eduson
    Академия Eduson
    Карьера бухгалтера

    Эмоциональное выгорание бухгалтера: признак, что пора менять профессию 

    У вас когда-нибудь было «выгорание»? Все кругом об этом говорят, некоторые даже посмеиваются, но эмоциональное выгорание было описано в 1974 году психологом Гербертом Фрейденбергером. Выгоревший бухгалтер — это проблема не только самого бухгалтера, но и всей компании, ведь ваше эмоциональное состояние влияет на ее результаты.

    Эмоциональное выгорание бухгалтера: признак, что пора менять профессию 
    40
    Отчетность

    В 2024 году нефинансовую публичность отчетность сдадут не больше 150 компаний

    Нефинансовую отчетность о прогрессе в сфере устойчивого развития будут публиковать компании, которые уже составляли такие документы. В основном они из электроэнергетического сектора, горнодобывающей и нефтегазовой отраслей.

    24
    НДС

    Минфин не установит нулевой НДС на елки и мандарины

    Снижение ставки НДС — непрозрачная мера поддержки. Нулевой НДС на мандарины и елки приведет к значительным потерям бюджета.

    3
    64
    Онлайн-кассы

    Как применять ККТ при торговле через интернет-магазин

    Торговля через интернет-магазины плотно вошла в нашу жизнь. О правилах применения ККТ при такой продаже товаров и пойдет речь в нашей статье.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    33

    Записи вебинаров

    708
    Новые видео от экспертов каждый день
    Логотип nlukina
    nlukina
    Обучение для бухгалтеров

    🔥Как бухгалтеру и компании подготовиться к последствиям налоговой проверки

    Про проверки вы уже знаете все! А что вы знаете про последствия налоговых проверок и как максимально защититься о них? Рассмотрим все возможные варианты развития событий, а потом обсудим в Трибуне. У «Клерка» для вас кое-что новенькое.

    🔥Как бухгалтеру и компании подготовиться к последствиям налоговой проверки
    9
    89
    Ведение бизнеса

    Путин передал акции компании «Рольф» Росимуществу

    Росимущество получит больше 660 млн обыкновенных акций автодилера «Рольф» во временное управление. В отношении руководства компании ведется уголовное дело с 2019 года.

    2
    95
    Логотип Академия «Регламент»
    Академия «Регламент»
    Бухгалтерский учет

    Виды бухгалтерских балансов

    Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает о том, что за внешне одинаковыми бухгалтерскими балансами в зависимости от целей и источников составления скрываются подготовленные по-разному данные.

    Виды бухгалтерских балансов
    28
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Мотивация персонала

    Как мотивировать сотрудников? Алгоритмом по внедрению KPI

    Мотивация сотрудников — важное условие успешного развития бизнеса. Хорошо, когда она связана со скоростью роста компании. Тогда благосостояние предприятия становится личной целью персонала.

    Как мотивировать сотрудников? Алгоритмом по внедрению KPI
    41
    Логотип Клерк
    Клерк
    НДФЛ

    Изменения по НДФЛ с 2024 года: шпаргалка для бухгалтера

    Новые сроки уплаты налога и подачи уведомлений, новые 3-НДФЛ и 6-НДФЛ, необлагаемые доходы и налог зарплаты дистанционщиков-нерезидентов. Собрали для вас в одном обзоре все изменения по НДФЛ для бухгалтеров.

    Изменения по НДФЛ с 2024 года: шпаргалка для бухгалтера
    5,4 тыс.
    Логотип Svetlananalogi
    Svetlananalogi
    Бухгалтеры

    Как бухгалтеру избежать выгорания❓ Простые, но эффективные действия

    В начале сентября Агентство стратегических инициатив (АСИ) представило грустную статистику: почти 15 миллионов человек в России (10 % населения) находятся в глубокой депрессии. Этот год обогнал даже ковидный период, где каждый 12- тый обратился за помощью.👯‍♂

    37
    Личные финансы

    Под конец года клиенты банков активно погашают долги по кредитам и ЖКУ

    К Новому году россияне хотят быстрее рассчитаться с долгами, кредитами и налогами, а также перевести средства на благотворительность.

    6
    138
    Бухгалтерская отчетность

    Отчет об изменениях капитала за 2023 год

    Компании в регламентированном отчете обязаны раскрывать размер и структуру собственного капитала, а также детализацию его изменений за отчетный период. Как отразить эти сведения, по какой форме необходимо оформлять отчет и как его правильно заполнить за 2023 год, читайте в статье.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    33
    Бухгалтерская отчетность

    Виды, формы и примеры бухгалтерской отчетности

    Все коммерческие и некоммерческие предприятия обязаны вести бухгалтерский учет и сдавать финансовую отчетность. ИП освобождены от ведения бухучета, предоставления отчетов. Некоторые предприятия сдают упрощенную отчетность. Бухгалтерская отчетность (БО) предоставляется компаниями ежегодно вне зависимости от используемой системы налогообложения.

    Иллюстрация: Pavel Danilyuk/pexels
    38
    Отчетность в СФР

    💥 Утвердили новую форму ЕФС-1

    С 1 января 2024 года вступает в силу новая форма ЕФС-1.

    1,1 тыс.
    Логотип nlukina
    nlukina
    Обзоры для бухгалтера

    💥Самые важные изменения этого года, которые будут влиять на работу бухгалтеров в 2024 году

    Собрали в одном посте самые важные изменения по налогам, взносам и военному учету, что выходили на «Клерк» в 2023 году. Подборка для бухгалтера. Добавляйте в избранное!

    💥Самые важные изменения этого года, которые будут влиять на работу бухгалтеров в 2024 году
    5
    227
    Инвестиции

    Минфин РФ планирует привлечь 40 трлн рублей средств граждан для инвестиций в экономику

    Речь идет о сбережениях граждан, которые «находятся либо на руках у населения, либо не участвуют в активных инвестиционных программах».

    22
    330
    Логотип Разобраться в налогах
    Разобраться в налогах
    Интервью

    Как создать онлайн-школу и превратить ее в успешный бизнес с инструментами GetCourse?

    Об этом и многом другом вы узнаете в моем новом видео-подкасте с Маратом Нигаметзяновым, сооснователем образовательной платформы GetCourse, на которой работают более 16 тысяч отечественных онлайн-школ.

    36