👉 На титульном листе новой формы ЕФС-1 надо будет указывать новые коды

Там будет новое поле «Код категории страхователя – физлица».

Смотрите в таблице, какие коды там надо указывать.

Отметим, что в проекте этой формы такого поля на титульном листе и кодов для него не было.

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