👉 На титульном листе новой формы ЕФС-1 надо будет указывать новые коды

Там будет новое поле «Код категории страхователя – физлица».
Смотрите в таблице, какие коды там надо указывать.
Код категории страхователя
Расшифровка
ИП01
ИП
ИП02
главы КФХ, зарегистрированные как ИП
ФЛ01
физлица, производящие выплаты физлицам
ФЛ02
адвокаты
ФЛ03
нотариусы
ФЛ04
арбитражные управляющие
ФЛ05
патентные поверенные
ФЛ06
оценщики
ФЛ07
медиаторы
Отметим, что в проекте этой формы такого поля на титульном листе и кодов для него не было.
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Комментарии1
Антон
Кодировщики, блин...