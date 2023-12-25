Роскомнадзор сможет без прокуратуры проверять утечки данных

В Госдуме предложили расширить полномочия Роскомнадзора для контроля утечек данных. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на депутата Александра Хинштейна.
Ведомство сможет инициировать внеплановые проверки компаний в связи с информацией об утечке данных без поручения прокуратуры.
У уполномоченных органов должна быть возможность для проведения проверки. В нашем законопроекте предусматривается, что сам факт наличия информации об утечке будет являться основанием для проверки вне рамок моратория, — сказал Александр Хинштейн.
Такой контроль позволит своевременно выявить причины возникновения утечек, а также предотвратить появление новых.
За первое полугодие 2023 года в открытый доступ попало 177 млн записей с персональными данными россиян. Число утечек выросло в четыре раза: с 19 до 76, говорится в телеграм-канале Александра Хинштейна.
Также депутат предложил вывести из-под действия моратория государственный контроль и надзор в сфере связи.
Комментарии1
и что это означает в практическом смысле, эти проверки?