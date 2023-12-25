Авиакомпании снизили стоимость билетов на Новый год

Как определить размер НДС для белорусской компании в России?

Добрый день, кто может помочь со следующим вопросом: белорусская компания с территории России отгрузила Российской компании товар, м арендованного склада. Зарегистрированных филиалов и представительств у этой компании в России нет. Что с НДС: косвенный при ввозе или уплачиваем как налоговый агент?