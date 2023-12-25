Авиакомпании снизили стоимость билетов на Новый год

Авиаперевозчики скорректировали стоимость билетов в период новогодних праздников по рекомендации Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом пишут «Известия».
В продаже появились билеты по сниженным ценам на 7-39%.
Проведя анализ данных, ведомство рекомендовало авиакомпаниям пересмотреть политику формирования цен на авиабилеты в период высокого спроса. В результате этой работы цены на авиаперелеты в праздничные дни были скорректированы, — сказали в ФАС.
Мониторинг стоимости билетов проводят по 330 наиболее востребованным маршрутам в направлении Юга РФ, Северного Кавказа и крупнейших городов страны.
Комментарии