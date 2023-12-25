Компании из ЕАЭС смогут заключать госконтракты по бумажным документам

Совет Федерации одобрил закон, который позволит иностранным участникам госзакупок временно вести бумажный документооборот.
Компании из стран ЕАЭС, у которых нет российской усиленной квалифицированной подписи, будут допущены к государственным закупкам по бумажным документам.
Это будет доступно до тех пор, пока электронные подписи других стран не признают в РФ.
Заказчики получат право вести закупки товаров и программного обеспечения стоимостью до 5 млн рублей у единственного поставщика через электронные магазины.
Также закон продлил обязанность ИП и компаний, которые занимаются продажей пивоваренной продукции, декларировать объемы розничных продаж до 20 июля 2025 года.
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