Компании из ЕАЭС смогут заключать госконтракты по бумажным документам

Иностранным организациям разрешили вести бумажный документооборот по госзакупкам до тех пор, пока РФ не признает электронные подписи других стран-участников ЕАЭС.

Совет Федерации одобрил закон, который позволит иностранным участникам госзакупок временно вести бумажный документооборот.

Компании из стран ЕАЭС, у которых нет российской усиленной квалифицированной подписи, будут допущены к государственным закупкам по бумажным документам.

Это будет доступно до тех пор, пока электронные подписи других стран не признают в РФ.

Заказчики получат право вести закупки товаров и программного обеспечения стоимостью до 5 млн рублей у единственного поставщика через электронные магазины.

Также закон продлил обязанность ИП и компаний, которые занимаются продажей пивоваренной продукции, декларировать объемы розничных продаж до 20 июля 2025 года.