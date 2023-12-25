Открылся первый белорусский магазин — аналог IKEA

Первый в России белорусский магазин с товарами для дома начал работать в Екатеринбурге. Компания позиционирует себя как «белорусская IKEA».

В Екатеринбурге открылся первый в РФ мультибрендовый магазин товаров для дома «Да дому». Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на председателя концерна «Беллегпром» Татьяну Лугину.

Новый магазин позиционирует себя как «белорусская IKEA».

У нас составлен план, как мы будем идти по Российской Федерации, но мы обсуждали, какой же город станет открытием: Москва, Питер, Грозный, Новосибирск, Иркутск, то есть предложений много. Но все-таки остановились на Екатеринбурге, по разным причинам, основная причина — это супержаркий, теплый прием на «Иннопроме», — сказала Татьяна Лугина.

В магазине «Да дому» представлены товары для дома, интерьера, постельное белье, фарфоровая посуда, изделия из льна.

В марте 2022 года шведская компания IKEA приостановила деятельность на территории РФ и в Белоруссии.