Материнский капитал разрешили потратить на реконструкцию дома

Совет Федерации одобрил закон, который вносит изменение в условия предоставления и использования материнского капитала.
С 1 января 2024 года получить сертификат смогут только родители, если их ребенок гражданин РФ по рождению.
Жители новых регионов получат материнский капитал независимо от основания и сроков приобретения российского гражданства.
Средства материнского капитала теперь разрешается направить на реконструкцию дома блокированной застройки. Это жилой дом, который состоит из комнат и помещений вспомогательного использования.
Здание нельзя разделить на самостоятельные объекты недвижимости. Его критерии должны соответствовать следующим параметрам объекта ИЖС:
сблокирован с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов;
имеет отдельный выход на земельный участок;
не более трех надземных этажей;
высота дома не превышает 20 метров.
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