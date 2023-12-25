Материнский капитал разрешили потратить на реконструкцию дома

На средства материнского капитала можно провести реконструкцию дома блокированной застройки. Право на сертификат имеют семьи с ребенком-гражданином РФ по рождению.

Совет Федерации одобрил закон, который вносит изменение в условия предоставления и использования материнского капитала.

С 1 января 2024 года получить сертификат смогут только родители, если их ребенок гражданин РФ по рождению.

Жители новых регионов получат материнский капитал независимо от основания и сроков приобретения российского гражданства.

Средства материнского капитала теперь разрешается направить на реконструкцию дома блокированной застройки. Это жилой дом, который состоит из комнат и помещений вспомогательного использования.

Здание нельзя разделить на самостоятельные объекты недвижимости. Его критерии должны соответствовать следующим параметрам объекта ИЖС: