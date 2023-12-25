США ввели запрет на импорт из РФ лосося, трески, минтая и краба

Теперь под запрет попадает импорт продуктов переработки вне зависимости от страны-изготовителя, если использовалась выловленная в России или российскими судами рыба.

Минфин США вводит запрет на импорт из РФ лосося, трески, минтая и краба. Об этом говорится в заявлении ведомства, пишут «Ведомости».

Ограничения на определенные рыбные продукты касаются российских морепродуктов, добытых в российских водах или на судах под российским флагом, даже если они затем будут переработаны в третьих странах. Постановление вступает в силу 22 декабря.

Ранее в тот же день президент США Джо Байден подписал указ о борьбе с уклонением от антироссийских санкций. Новый указ «дает понять финансовым учреждениям», что они должны либо прекратить позволять компаниям поставлять компоненты и товары российскому оборонному сектору, либо они столкнутся с серьезными санкциями вплоть до «отключения» от финансовой системы.